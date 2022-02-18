سبر آراء: هذه أبرز انتظارات التونسيّين من الحكومة الحاليّة

كشف سبر آراء سيغما كونساي الذي أعدّته مع جريدة المغرب ( الباروماتر السياسي لشهر فيفري) أنّ جل الأولويات التي ينتظرها عموم التونسيين من الحكومة ذات صبغة إقتصادية وإجتماعية.

وقد كان تحسين الوضعية الاقتصادية في المرتبة الاولى بنسبة 45 بالمائة من المستجوبين، فتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر ( 43 بالمائة)، تليهما من حيث الأولوية النهوض بالتعليم ( 38 بالمائة) والنهوض بالقطاع الصحي ( 37 بالمائة ).

وبيّن البارومتر السياسي الذي نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 أنّ من أولويات التونسيين مكافحة البطالة ( 26 بالمائة) ومكافحة الفساد ومراقبة الأسعار والمحتكرين ( 11 بالمائة) ، وجاء في المراتب الأخيرة للأولويات إصلاح القضاء ( 3 بالمائة) والاستقرار السياسي(3 بالمائة).