الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد..

انتقد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته راشد الغنوشي في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس الخميس 17 فيفري 2022، في لقاء نظمته حركة “مواطنون ضد الانقلاب”، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووصفه بالدكتاتور، مؤكدا أنّ “البرلمان عائد أحبّ من أحب ومره من كره والشعب سيتخلّص من قيس سعيّد كما تخلّص من دكتاتوريين قبله”، وفق تعبيره.

كما انتقد أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلاً “تُطلّ علينا وجوه لا يُعرف لها أي نشاط سياسي ويقدّمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية لكنّهم يُذكّروننا بدُعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السرّ ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة”، وفق قوله.

وأضاف “المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سُني أو شيعي بل كونه يريد أن يُلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها”.

وحضر اللقاء الذي نظمته حركة “مواطنون ضد الانقلاب” عدد من الشخصيات السياسية على غرار أحمد نجيب الشابي والصافي سعيد وعبد اللطيف المكي وفق ما نقلته موزاييك.