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تقييد إمرأة مسنّة بسلاسل حديديّة يثير جدلا واسعا .. وهذه التفاصيل

2022/02/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لامراة مسنة مقيّدة بسلسلة حديدية، حيث أثارت الصورة غضبا عارما وجدلا واسعا.

وأفادت مصادر أمنية لـ”الجوهرة أف أم”، بأن المرأة تقطن بمنطقة القليم التابعة لجبل طريف من معتمدية قرمبالية من ولاية نابل، وقيل إنها تعاني من مرض الزهايمر.

وأضافت المصادر نفسها بأنه يقع تقييدها من طرف أفراد عائلتها عندما يغادرون المنزل، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني توجهت إلى مكان سكناها في انتظار وصول المدير الجهوي للمرأة والاسرة والطفولة لمعاينة وضعية هذه المسنة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

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