رئيس الجمهورية يلتقي ببروكسال عددا من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالعاصمة البلجيكية بروكسال، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الاوربي- الاتحاد الافريقي.

و تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة ببروكسيل، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والنمسا واستعراض فرص تطويرها لا سيّما في المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

وقدّم رئيس الدولة للمستشار النمساوي لمحة حول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، مبينا مدى حجم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس نتيجة لسوء إدارة المرحلة السابقة وانتشار الفساد، فضلا عن تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرات جائحة كوفيد 19.

كما استعرض رئيس الجمهورية برنامج إدارة الفترة المقبلة والاستحقاقات الداخلية المقبلة عليها تونس خلال سنة 2022، مجدّدا التأكيد على التزامه الثابت بضمان حقوق الإنسان والحريات وتمسكه بقيم الديمقراطية والعدالة واستقلالية القضاء.

وأبلغ رئيس الجمهورية المستشار النمساوي دعم تونس لترشح النمسا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة بلادنا.

من جانبه، أفاد المستشار النمساوي بأن بلاده تتابع تطور الأوضاع في تونس، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة مشيرا إلى أن النمسا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس وتجاوز بعض الصعوبات التي قد تعترض المؤسسات النمساوية في تنفيذ أنشطتها ببلادنا.

كما رحّب المستشار النمساوي بالدعوة الموجّهة إليه لزيارة تونس، وأعرب، بدوره، عن تطلعه لاستقبال رئيس الجمهورية في فيانا.

كما اجرى رئيس الجمهورية محادثة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث عبر الرئيسان عن ارتياحهما الشديد لما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين تونس ومصر من تطور مستمر في شتى المجالات، وجددا الإعراب عن حرصهما الراسخ على مواصلة تمتين هذه الروابط التاريخية وعزمهما المشترك على مزيد ترسيخ سنة الحوار والتشاور من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات المتميزة بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

و تطرق اللقاء ايضا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ، إلى جملة من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك إلى المحاور المطروحة على أنظار الدورة الحالية لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.

كما أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء امس، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي جمعته بكلّ من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والرئيس النيجيري محمد بوخاري.

وتناولت هذه المحادثات الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات.

كما تمّ خلال هذه المحادثات التطرق إلى المواضيع المدرجة في برنامج قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع تصورات عملية وجديدة من شأنها تدعيم دور أوروبا في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

كما أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الخميس ببروكسال، محادثة مع رئيس جمهورية النيجرمحمد بازوم وتناول اللقاء الروابط الأخوية التي تجمع تونس بالنيجر، وأكّد رئيس الدولة على الاستعداد التام لمزيد توطيدها وتنويعها بما يمكن من الارتقاء بعلاقات التعاون والتبادل والشراكة القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.