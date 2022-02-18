روّع أصحاب محطات البنزين وسواق الشاحنات: تفاصيل الاطاحة بزعيم عصابة اجرامية..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس من الاطاحة بزعيم عصابة اجرامية خطير تورط في تنفيذ عشرات عمليات السطو التي استهدف بها صحبة باقي عناصر العصابة أصحاب سيارات وسواق شاحنات ومحطات توزيع بنزين .

وجاء في محاضر البحث أن العنصر الخطير انطلق في أعماله الاجرامية الخطيرة منذ سنة 2020 حيث كوّن عصابة تعمد الى مهاجمة محطات بيع بنزين وسلب عمالها مداخيل عملهم بالاضافة الى اعتراض أصحاب سيارات خلال ساعات متأخرة من الليل وذلك باستعمال سيارات دون ترقيم منجمي وسلبهم أموالهم وفي بعض الأحيان يتم افتكاك سيارات المتضررين وانتزاع لوحاتها المنجمية وتنفيذ عمليات سطو بواسطتها.

وأفادت محاضر البحث أن زعيم العصابة بقي متحصنا بالفرار رغم الاطاحة بباقي العناصر، وصدر في حقه أكثر من 30 منشور تفتيش وبطاقات جلب قضائية لفائدة عدة محاكم، الى أن تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس من نصب كمين محكم له بجهة حي التضامن والقاء القبض عليه.

وتتواصل التحقيقات مع المتهم حول عشرات القضايا الخطيرة المنشورة ضده في انتظار احالته على أنظار القضاء وفق موزاييك.