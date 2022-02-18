عاجل-أكدت تورط قيادات نهضاوية من بينهم البحيري: فاطمة المسدي تكشف تفاصيل الشكاية التي تقدمت بها للقضاء العسكري في ملف التسفير..

أكدت النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله فاطمة المسدي، انها قدمت شكاية للمحكمة العسكرية متعلقة بما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر، والتي بدورها احالته على القطب القضائي للارهاب، لانه يحتوي على عدد هام من المدنيين الى جانب العسكريين.

واضافت المسدي في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة، انه قد تم الاستماع لها في جلسة امام المحكمة الابتدائية اليوم الجمعة، قدمت فيها وثائق وادلة تثبت تورط قيادات من حركة النهضة في ما يعرف بملف التسفير.

وقالت المسدي ان 80 بالمائة من جلسات الاستماع التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية، تثبت ترط قيدات النهضة في التسفير نحو بؤر التوتر، وفي مقدمتهم الحبيب الوز ونور الدين البحيري ورفيق بوشلاكة.

واعتبرت المسدي ان القضاء اليوم تحرر من الهيمنة السياسية، خاصة بعد الهرسة التي تعرضت لها في السابق من طرف حركة النهضة في ما يتعلق بملف التسفير، حسب تقديرها.

واشارت المسدي الى ان حركة النهضة قد سبق وقدمت شكاية ضدها في الادعاء بالباطل، اثر حديثها عن تورط قيادات الحركة في ملف التسفير، وذلك بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، دون تمكينها من حق الدفاع عن النفس.

وتحدثت المسدي ايضا عن القضية المرفوعة ضدها (قضية ادعاء بالباطل متعلقة بالتسفير) من طرف رئيس فرقة حماية الطائرات في 2013 عبد الكريم العبيدي، والذي اتهمته بالهرسلة القضائية