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سوسة: تسجيل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2022/02/18 أخبار, المصدر, مجتمع

كشفت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، في آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة، عن تسجيل حالتي وفاة ناجمتين عن الإصابة بفيروس “كورونا”، امس الخميس، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1420 وفاة.
وقد افرزت معالجة 487 عينة تحليل رفعت يوم 16 فيفري الجاري ثبوت إصابة 135 شخصا إضافيا بـ”كوفيد 19” ليرتفع عدد المصابين بولاية سوسة الى 66794 مصابا.
واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي، وفق ذات التحيين، في حدود 61132 حالة بينما لا يزال 4242 مصابا يخضعون حاليا للمتابعة الطبية.
ويقيم حاليا 104 مصابين بالوباء من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 27 باقسام الإنعاش، بالاضافة الى 17 مريضا من ولايات أخرى.

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