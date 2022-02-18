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6 أعراض تؤكد الإصابة بمتحور “أوميكرون”..تعرف عليها..

2022/02/18 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشفت دراسة نشرتها مجلة “ذا صن” أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلا من ألأنف والجهاز التنفسي.

ونقلت المجلة عن البروفيسور تيم سبيكتور، أن الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”، قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، والانتفاخ، وحرقة المعدة، والإسهال.

ويوصي الأطباء في حال وجود هذه الأعراض بالعزل الذاتي الفوري، وإجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

كذلك من المعروف أن المصابين بـ “أوميكرون” يشكون من فرط الإحساس بألم يشمل كل أعضاء الجسم.

تجدر الإشارة أنه تم اكتشاف متحور “أوميكرون”، لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر العام الماضي، قبل أن يصبح المتحور الأكثر انتشارا في العالم، وتم تسجيله حتى الآن في 140 دولة.

وكالات

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