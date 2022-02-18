رئيس الجمهورية يجري ببروكسيل، محادثة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الجمعة ببروكسيل، محادثة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الاروربي/الاتحاد الافريقي يومي 17 و18 فيفري الحالي.

وتم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة لجمهورية، استعراض سير روابط الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين تونس وليبيا، والتأكيد على العزم المشترك على تدعيمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

كما كانت هذه المحادثة فرصة لمواصلة سنة التشاور والتنسيق بشأن جملة من المسائل المتصلة بالعلاقات الثنائية وبتطور الأوضاع في المنطقة.