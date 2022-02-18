عاجل: حكم بالسجن 10 أشهر في حق ياسين العياري..

أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، حكما غيابيا يقضي بسجن عضو البرلمان المعلقة أشغاله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر، وفق ما أفاد به مالك بن عمر، محامي العياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف بن عمر أن التهم الموجهة لياسين العياري تتمثل في “المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، وذلك على خلفية تدوينات فايسبوكية للعياري بعد 25 جويلية.

وأوضح أن صدور الحكم غيابيا، سببه تواجد العياري خارج أرض الوطن، وعدم تمكنه من حضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي الغيابي قابل للاعتراض.