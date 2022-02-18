المهدية : فريق مراقبة مشترك يحجز مواد مهرّبة بأحد المستودعات العشوائية

داهم فريق مراقبة مشترك بين الإدارة الجهوية للتجارة والأمن والحرس الديواني، مساء أمس الخميس، مستودع عشوائي في منطقة السواسي أين حجز مواد مهرّبة متنوعة.

وأكّد الحبيب الديمساي المدير الجهوي للتجارة، في تصريح لــ(وات) الجمعة، أن المواد المحجوزة شملت أكثر من 216 كلغ من العجين الغذائي المهرّب، مضيفا أن فريق المراقبة حجز، أيضا، عددا هاما من الأحذية الرياضية والعجلات المطاطية تحفّظت عليها وحدات الحرس الديواني.

وأوضح الديماسي أن المستودع على ملك أحد الأشخاص أصيل السواسي ويعمل في مجال التهريب خاصة عبر الحدود التونسية الليبية، مشدّدا على أن فرق المراقبة كثّفت من عملياتها الرقابية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية، التي تتمركز في كل مفترقات الطرق والمناطق التي تحتضن أنشطة تجارية مشبوهة.