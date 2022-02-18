نابل: تسجيل 5 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نابل، إلى غاية مساء اليوم الجمعة، ليبلغ 1593 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك إثر تسجيل 5 وفيات جديدة، من بينها 3 وفيات بتاريخ أمس الخميس، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لصحفية “وات”.

وأضاف المصدر ذاته، مساء الجمعة، أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة، والبالغ عددها 495 تحليلا، أسفرت عن تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس، أي بنسبة تحاليل إيجابية فاقت 33 بالمائة.

وبين، في المقابل، أن مجموع الحالات النشيطة تراجع ليبلغ 2422 حالة من بينها 57 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 90 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة إشغال أسرة الاوكسيجين 41 بالمائة بالقطاع العام و19 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 70496 حالة، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 66483 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على 3 حالات بمعتمدية منزل تميم وحالة واحدة بكل من معتمديتي قليبية والهوارية، وتتراوح أعمار المتوفين بين 58 و90 سنة.