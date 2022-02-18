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رسميا: التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة لمدة تفوق 10 أشهر..

2022/02/18 الأولى, المصدر, مجتمع

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (18)، أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 فيفري الجاري، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة تفوق 10 أشهر.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من يوم غد السبت 19 فيفري والى غاية يوم 31 ديسمبر المقبل.

وكان أعلن عن التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 جانفي الماضي، والمتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر واحد.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

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