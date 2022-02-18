بورصة تونس تنهي مداولات الأسبوع على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس مداولات، الأسبوع الممتد من 14 إلى 18 فيفري 2022، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،4 بالمائة ويصل إلى مستوى 7150،69 نقطة وسط حجم تداول جملي قدّر بقيمة 18،7 مليون دينار أي بمعدل مبادلات يومي في حدود 3،7 مليون دينار. لكن شهد المؤشر ذاته تراجعا في ادائه منذ بداية سنة 2022 بلغت نسبته 2،6 بالمائة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق للمالية.

وتصدر سهم شركة اسمنت بنزرت، قائمة الارتفاعات خلال الأسبوع بعد تحقيق زيادة بنسبة 13،1 بالمائة (1،810دينار). يذكر ان الشركة سجلت رقم أعماله بقيمة 130،8 مليون دينار بعد تحسّنه بنسبة 17،8 بالمائة في 2021..

وتطوّر سعر سهم نيو بودي لاين، بنسبة 7،3 بالمائة (7،100د) في ما قدرت قيمة المعاملات على السهم ذاته بقيمة 1،5 مليون دينار. وتحسّن اداء السهم منذ بداية سنة 2022 مسجلا تحسنا في أدائه بنسب 29،6 بالمائة منذ بداية سنة 2022..

وفي المقابل تراجع سهم توننفاست بنسبة 16،7 بالمائة (9،150د) مع تسجيل تداول لم تتخط قيمته 4 آلاف دينار. وحققت توننفاست عائدات بقيمة 744 ألف دينار في 2021 مقابل عائدات بحجم 5،1 مليون دينار في 2021. .

وظهر سهم سعر سرفكوم من بين الاسهم الاكثر خسارة بعد ان فقد نسبة 12،6 بالمائة من قيمته (1،250د) مع تحقيق مبادلات بقيمة 88 ألف دينار. مع التذكير أن آخر وضعية مالية تمّ التدقيق فيها للشركة الأم ولمجموعة سرفيكوم تعود لسنة 2018.

وكان سهم بنك الوفاق الدولي الأكثر حركية، خلال الأسبوع، واستأثر على نحو 3،3 مليون دينار واقفل السهم عند سعر 6،830 دينار بعد زاد بنسبة 3،5 بالمائة.