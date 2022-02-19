باجة: عدد وفايات الموجة الخامسة لفيروس “كورونا” يصل الى 47 حالة

وصل عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بباجة خلال الموجة الخامسة من الوباء الى 47 حالة وفاة، حسب تقرير محين للادارة الجهوية للصحة تحصلت “وات” على نسخة منه.

وبين التقرير ان ارفع عدد للوفايات خلال هذه الموجة وهو 17 حالة وفاة، سجل فى الاسبوع الاول من شهر فيفري الجاري (بين يومي 31 جانفي و6 فيفري )، علما وان عدد ضحايا الفيروس بالجهة بلغ منذ بداية الجائحة 718 شخصا.

وكشفت نتائج اخر التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها يوم 17 فيفري الجاري وجود 26 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 12 اصابة بمدينة باجة، ليرتفع اجمالي الاصابات المسجلةالى 25159 اصابة من جملة 65078 تحليلا تم اجراؤها .

وقد سجل انخفاض ملحوظ فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 24 بالمائة مقارنة ب38 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي وانخفاض ايضا فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن خاصة بمدينة باجة سجلت قرابة 500 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي وذلك مع بقاء كل معتمديات الولاية مصنفة ذات مستوى انذار “مرتفع جدا” للاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن.