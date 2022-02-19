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رئيس الجمهورية يعود إلى تونس بعد مشاركته ببروكسيل في قمة الاتحاد الاوروبي/الاتحاد الافريقي

2022/02/19 أخبار, المصدر, سياسة

عاد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ليلة البارحة إلى تونس إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.

وكان رئيس الجمهورية شارك عشية امس ببروكسيل، في أشغال حلقة النقاش حول محور “التعليم والثقافة والتكوين المهني والهجرة والتنقل”، المنعقدة في إطار أعمال هذه القمة.

وقد أجرى رئيس الجمهورية، الجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي. والتقى، في هذا الإطار، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا متسولا، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

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