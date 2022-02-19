قابس: تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ان تلقت نتيجة 430 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19 .

وتتوزع الإصابات الجديدة الى 56 اصابة بقابس الجنوبية و17 اصابة بقابس المدينة و11 اصابة بقابس الغربية و04 اصابات بوذرف واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بمارث.

اما العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فقد بلغ إلى حد اليوم 26944 شخصا من بين 27932 شخصا ثبتت إصابتهم، فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 988 حالة تتوزع الى 323 حالة بقابس الجنوبية و123 حالة بمارث و114 حالة بالحامة و112 حالة بوذرف و92 حالة بمطماطة الجديدة و87 حالة بقابس المدينة و53 حالة بقابس الغربية و48 حالة بالمطوية و14 حالة بغنوش و12 حالة بمطماطة و10 حالات بمنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 247 اصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 45 مريضا ومريضة يقيمون باقسام كوفيد 19