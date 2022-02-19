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القبض على تكفيريين كانوا يعتزمون الالتحاق بمجموعة إرهابية

2022/02/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة ومع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمكنت من الإطاحة بعنصر تكفيري اعترف باعتزامه التوجه للمرتفعات الغربية بالبلاد قصد الانضمام إلى عناصر إرهابية.

وبتعميق التحريات معه تم الكشف وايقاف عنصرين آخرين كانا على علم مسبق بمخططه ويعتزمان الالتحاق به.

وأكدت الوزارة أنّ الأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

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