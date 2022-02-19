المنستير: حالة وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد الجملي لضحايا فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية الجائحة إلى 1115 وفاة و56 ألفا و979 إصابة بعد التصريح بتاريخ 17 فيفري الجاري بحالة وفاة إضافية بمعتمدية بني حسان بولاية المنستير و76 إصابة جديدة بالجهة وفق ما أفادت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير

وتراجع بتاريخ 17 فيفري الجاري عدد الحالات النشطة إلى 4137 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى 67 حالة ،من بينها 12 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. وانخفضت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” بالمستشفيات العمومية بالجهة إلى 45 فاصل 5 في المائة

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل تطور حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 51 ألفا و727 حالة شفاء منها 464 حالة تعافي مصرح بها بتاريخ 17 فيفري الجاري وبلوغ الجهة بتاريخ 18 فيفري الجاري لنسبة تلقيح جهوي ضدّ فيروس كورونا المستجد 60 فاصل 11 في المائة بالنسبة إلى الذين تلقوا الجرعة الأولى، و39 فاصل 20 في المائة الذين تلقوا الجرعة الثانية، و53 فاصل 61 في المائة الذين استكملوا التلقيح بالنسبة إلى مجموع سكان ولاية المنستير حسب الإدارة الجهوية للصحة