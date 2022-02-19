تعادل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري 1-1

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-1 اليوم بملعب 5 جويلية بالجزائرفي الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ( المجموعة الثالثة)

وسجل لفريق شباب بلوزداد كريم عريبي د14 من ضربة جزاء قبل ان يتمكن الترجي التونسي من التعديل عن طريق زياد المشموم د82

ويلاقي الترجي التونسي السبت المقبل النجم الساحلي في ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.