المهدية : تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 148 مصابا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، السبت، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 148 مصابا وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ175 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 13 بالشابة و8 بقصور الساف و7 بالمهدية و6 بملولش وإصابتين (02) بهبيرة وإصابة واحدة بكل من السواسي وشربان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 34 ألفا و778 إصابة من بينها 32 ألفا و350 حالة شفاء و869 حالة وفاة و1559 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 74 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 27 انتفعوا بالجرعة الأولى و15 بالجرعة الثانية و32 بالجرعة الثالثة.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 234 ألفا و365 فردا (ما يمثل 26ر53 بالمائة من إجمالي السكان) بينما عادل عدد الملقحين بصفة كاملة 205 آلاف و74 (أي 60ر46 بالمائة).