انس جابر تواجه البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور السادس عشر لبطولة الدوحة للتنس

ستواجه اللاعبة التونسية انس جابر البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور السادس عشر لبطولة الدوحة للتنس ذات 1000 نقطة والمقررة من 21 الى 27 فيفري الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة.

وازاحت البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور 32 اليوم الاحد الصينية شواي زهانغ 2-صفر (6-1 و6-1).

يذكر ان انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في بطولة سوق دبي الحرة وخرجت من الدور ربع النهائي على يد الرومانية سيمونا هاليب.