باجة/كورونا :تسجيل 3 وفايات و 84 اصابة جديدة .

سجلت بولاية باجة 3 وفايات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لرجلين وامراة تتراوح اعمارهم بين 82 و92 سنة ليصل عدد ضحايا كورونا بالجهة منذ بداية الجائحة الى 721 .

وقد كشفت نتائج اخر التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها يومي 18 و19 فيفري الجاري وجود 84 اصابة جديدة بكورونا منها 48 اصابة بمدينة باجة و9 اصابات بقبلاط و7 بنفزة و6 بتستور و6 اصابات بمجاز الباب ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 25 ألفا و257 من جملة65 الفا و 350 تحليلا تم اجراؤها .

وقد سجل انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 30 بالمائة مقارنة ب38 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي اضاف الى انخفاض عدد الاصابات لكل مائة الف ساكن خاصة بمدينة باجة التى سجلت قرابة 500 اصابة لكل مائة الف ساكن وذلك مقارنة بما تم تسجيله في شهر جانفي المنقضي حيث بلغ عدد الاصابات اكثر من 1400 اصابة لكل مائة الف ساكن .

وقد بقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد حيث يفوق عدد الاصابات المائة اصابة .لكل مائة الف ساكن