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الرابطة المحترفة الثانية /الجولة السابعة/ نتائج مقابلات المجموعين 1 و2

2022/02/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات المجموعتين الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم //

المجموعة الاولى
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين – القلعة الرياضية 1-1

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – الملعب الصفاقسي صفر-صفر

في ملعب الشاذلي زويتن
الملعب التونسي – النجم الرادسي 2-1
الترتيب ن ل
الملعب التونسي 17 7
النادي البنبلي 9 7
القلعة الرياضية 9 7
لنجم الرادسي 8 7
الملعب الصفاقسي 8 7
أولمبيك مدنين 4 6

المجموعة الثانية
في ملعب حومة السوق
جمعية جربة – جندوبة الرياضية صفر-1

في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان – الأولمبي للنقل 3-صفر

في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور – أمل جربة 3-صفر

الترتيب ن ل
شبيبة القيروان 16 7
جمعية جربة 14 7
أمل جربة 9 7
جندوبة الرياضية 9 7
الأولمبي للنقل 5 7
كوكب منزل النور 5 7

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