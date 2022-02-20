الرابطة المحترفة الثانية /الجولة السابعة/ نتائج مقابلات المجموعين 1 و2

في ما يلي نتائج مقابلات المجموعتين الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم //

المجموعة الاولى

في ملعب بن حميدة مدنين

أولمبيك مدنين – القلعة الرياضية 1-1

في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي – الملعب الصفاقسي صفر-صفر

في ملعب الشاذلي زويتن

الملعب التونسي – النجم الرادسي 2-1

الترتيب ن ل

الملعب التونسي 17 7

النادي البنبلي 9 7

القلعة الرياضية 9 7

لنجم الرادسي 8 7

الملعب الصفاقسي 8 7

أولمبيك مدنين 4 6

المجموعة الثانية

في ملعب حومة السوق

جمعية جربة – جندوبة الرياضية صفر-1

في ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان – الأولمبي للنقل 3-صفر

في ملعب منزل نور البلدي

كوكب منزل النور – أمل جربة 3-صفر

الترتيب ن ل

شبيبة القيروان 16 7

جمعية جربة 14 7

أمل جربة 9 7

جندوبة الرياضية 9 7

الأولمبي للنقل 5 7

كوكب منزل النور 5 7