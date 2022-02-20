وزارة الخارجية تدعو الجالية المقيمة بأكرانيا الى توخي اقصى درجات الحبطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة

دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أفراد الجالية المتواجدين بالأراضي الأوكرانية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفرصوفيا لتحيبن معطياتهم الشخصية والقنصلية.

كما أهابت الوزارة، وفق بلاغ لها الأحد، بالجميع لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الاقامة.

وحثت الوزارة أفراد الجالية المقيمين بصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم.

ودعت أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنيّة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة.

كما قالت الوزارة “انه يمكنهم القيام بتسجيل أسمائهم لدى كل من طارق العلوي، رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا و سفيان الماطوسي، رئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا وإبلاغ سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا حتى يتسنى التنسيق مع الجهات التونسية المختصة لتخصيص رحلة جوية للمغادرة إن اقتضت الضرورة ذلك.

و دعت الوزارة أيضا كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم إلى وقت لاحق، ريثما يستقر الوضع.

وافادت الوزارة بأنه تم تخصيص الأرقام والبيانات التالية على ذمتهم :

– سفارة تونس بموسكو : +79164125671 +74956912858 البريد الالكتروني : ambatunis@mail.ru

– سفارة تونس بفرصوفيا : +48506753463 البريد الالكتروني: at.varsovie@ambtun.pl konsularny@ambtun.pl

– مدير المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج : +21671782201

– طارق العلوي، رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا: +380939662259 البريد الالكتروني: actu-2016@ukr.net – سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا. +380639778417 البريد الالكتروني : Ngodartunis@Gmail.com