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صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يقرر اعفاء منظوريه من الاستظهار بشهادة في الانخراط لاستكمال ملفاتهم

2022/02/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعفاء منظوريه من وجوبية الاستظهار بشهادة في الانخراط أو عدم الانخراط لاستكمال ملفاتهم أو تحيين وضعياتهم لديه لاستحقاق منافع التغطية الصحية ، حسب ما أعلنه اليوم الاحد في بلاغ له.

وأضاف أن الانتفاع بهذا الاجراء يتم بعد تمكين مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض من الاطلاع عن بعد على وضعية انخراطهم.

وأوضح أن هذا الاجراء يتنزل في اطار ومواصلة لمقاربته الرامية إلى مزيد تبسيط الإجراءات وإعفاء المنظورين من الإدلاء بوثائق يمكن توفيرها في المقابل عبر آليات الترابط البيني بين الهياكل العمومية وبعد التخلي عن مطالبتهم بالاستظهار بمضامين ولادة وتبعا لاستيفاء مختلف المتطلبات الفنية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأشار الى أنه تم سابقا توفير نفس الخدمة لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

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