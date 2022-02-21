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الوضع الوبائي: تسجيل 17 حالة وفاة و 920 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 19 فيفري الجاري

2022/02/21 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم بتاريخ 19 فيفري الجاري تسجيل 17 حالة وفاة مصرح بها أوليا و 920 إصابة جديدة جراء كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس من سنة 2020 على التوالي الى 27486 وفاة و 987256 إصابة

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل بلغت 19.77 بالمائة من مجموع 4653 تحليلا منجزا بذات التاريخ

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 1282 حالة و234 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين و 51 حالة تحت التنفس الاصطناعي

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