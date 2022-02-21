وزارة الصحة: تطعيم 1694 شخصا ضد كورونا يوم 20 فيفري 2022

ذكرت وزارة الصحة اليوم الاثنين في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا أنه تم أمس الأحد 20 فيفري الجاري تطعيم 1694 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي الى 6.301.481 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح المضادة لكورونا يتوزع بين 4.643.400 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و 1.658.081 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.921.507 جرعة

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها لكل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد