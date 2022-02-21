6.298.535 شخصا استكملوا التلاقيح ضد كورونا إلى غاية 18 فيفري الجاري

عاجل: قائمة الطبوبي تفوز في انتخابات مؤتمر اتحاد الشغل..

بيل غيتس يحذر من وباء جديد قادم في الطريق..خبر_عاجل

الدكتور زكرياء بوقرة يدعو مجددا للحجر الصحي الشامل بعد ظهور متحور جديد..

إختناق عدد من الطلبة بمبيت جامعي بسيدي بوزيد

2022/02/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض عدد من الطلبة بمبيت الحي الجامعي ابن خلدون بولاية سيدي بوزيد لاختناق بالدخان الكثيف المنبعث من مصب النفايات المحاذي للمبيت الجامعي و كلية العلوم بسيدي بوزيد.
وتم نقل المصابين المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد أين تلقوا الاسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.

يذكر أنّ حالات الاختناق في صفوف الطلبة و الناتج من الدخان المنبعث من مصب الفضلات تكررت عدة مرات وهو ما جعل الطلبة يطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لهذه الوضعية.

ودعا الطلبة الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمشكل المصب الذي أصبح مصدر إزعاج وقلق.

وأكدوا أن المصب أصبح كذلك من الأسباب الرئيسية لعديد الأمراض على غرار الحساسية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn