إختناق عدد من الطلبة بمبيت جامعي بسيدي بوزيد

تعرض عدد من الطلبة بمبيت الحي الجامعي ابن خلدون بولاية سيدي بوزيد لاختناق بالدخان الكثيف المنبعث من مصب النفايات المحاذي للمبيت الجامعي و كلية العلوم بسيدي بوزيد.

وتم نقل المصابين المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد أين تلقوا الاسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.

يذكر أنّ حالات الاختناق في صفوف الطلبة و الناتج من الدخان المنبعث من مصب الفضلات تكررت عدة مرات وهو ما جعل الطلبة يطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لهذه الوضعية.

ودعا الطلبة الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمشكل المصب الذي أصبح مصدر إزعاج وقلق.

وأكدوا أن المصب أصبح كذلك من الأسباب الرئيسية لعديد الأمراض على غرار الحساسية