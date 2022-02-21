وزير التربية: توفير 95 حافلة صغيرة للنقل المدرسي و13 شاحنة لنقل وتوزيع الأكلة على المدارس خلال الشهر القادم

قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاثنين خلال إشرافه بضاحية مقرين على موكب توزيع جرارات ومعدات وتجهيزات على المندوبيات الجهوية للتربية لتزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب ان الوزارة ستقوم خلال الشهر المقبل بتوزيع 95 حافلة صغيرة للنقل المدرسي و13 شاحنة لنقل وتوزيع الأكلة المدرسية على المندوبيات الجهوية للتربية

وأضاف فتحي السلاوتي، أن الوزارة قامت بجملة من الاقتناءات تتوزع على جرارات مزودة بصهاريج ومعدات فلاحية للتزود بالماء الصالح للشراب وحافلات صغيرة للنقل المدرسي للتلاميذ وشاحنات نقل للمواد الغذائية (بنوك تغذية) لتوزيع الأكلة المدرسية على المدارس بالوسط الريفي ووحدات متنقلة لصيانة العربات وجر ونقل العربات وذلك ضمن خططها لمقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتحسين أطر التعلم وتجويد نوعية الحياة المدرسية حسب تقديره

ولفت السلاوتي الى أن هذه الإقتناءات تمت في إطار قرض بقيمة 10 مليون أورو مقدم من حكومة الجمهورية الايطالية على مدة 62 سنة وبمدة امهال تمتد الى 54 سنة ودون فائض