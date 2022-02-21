عبد الكريم جراد: “المنظمة الشغليّة مقبلة على مواجهة مع السلطة”

اكد عبد الكريم جراد الامين العام المساعد المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 ان المنظمة الشغيلة مقبلة على فترة صعبة وان المواجهة مع السلطة قادمة لا محالة مشددا على ضروة الوحدة النقابية.

وبين جراد في تصريح اذاعي ان المواجهة ستكون على شاكلة ازمة سنة 1985 وانه لا يمكن للاتحاد غير التصدي لتوجه الحكومة في علاقة بخيارات صندوق النقد الدولي.

واضاف انه يبدو انه لن يكون للحكومة من مفر غير الانصياع لتوجهات صندوق النقد الدولي معتبرا ان ارادة الاصلاح لم تكن متوفرة وانها الى حد الان لم تتوفر بعد وانها ستُفرض بالتالي على الحكومة