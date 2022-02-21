سيدي بوزيد: انتفاع 215 ألفا و890 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاحد حوالي 215 ألفا و890 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و910 أشخاص والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 17390 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 226 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 259 ألفا و387 شخصا، حسب آخر تحيين.