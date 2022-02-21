حجز حوالي 8 آلاف قرص مخدر بفريانة و 700غ من مخدر “الهيروين” براس جدير

تمكّنت فرقة الأبحاث والّتفتيش للحرس الوطني بفريانة، معزّزة بدوريّة تابعة لوحدات الطلائع بالقصرين، أول أمس السبت، من ضبط شخص أجنبي الجنسيّة بحوزته 7915 قرصا مخدّرا، كان ينوي تهريبها الى بلد مجاور.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن النّيابة العموميّة أذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ به، واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

كما أوردت في بلاغ ثان لها، أن وحدات تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة، تمكنت أمس الأحد، بالمعبر الحدودي برأس جدير من ولاية مدنين، من القبض على شخص على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا، كانت بحوزته حوالي 700 غرام من مخدر “الهيروين”.

وأوضحت أن كمية المخدرات المحجوزة كانت مقسمة داخل لفافات بلاستيكية ومخفية بإحكام بين اغراضه (مخفية في أحذية).

وأكدت أنه بالتحري مع الموقوف، اعترف بجلب المادة المخدرة من دولة أجنبية بطلب من شخص آخر (المورط الرئيسي)، مضيفة أنه بالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه ومواصلة الأبحاث.