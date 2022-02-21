أول تعليق لفاطمة المسدّي إثر الحكم بعدم سماع الدعوى في القضيّة التي رفعتها ضدّها حركة النهضة

أكّدت النائبة السابقة عن حزب حركة نداء تونس فاطمة المسدي اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أنّه تم اليوم الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها عليها حركة النهضة.

وكتبت المسدي في تدوينة نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “وانتصرنا…اول هزيمة قضائية لحركة النهضة كانت أمام فاطمة المسدي…تم اصدار الحكم اليوم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها حركة النهضة (راشد الغنوشي) عليا والتي تتهمني بالادعاء بالباطل في تصريحاتي كنائب والتي عبرت فيها عن تورط حركة النهضة في ملف التسفير والارهاب”.

واضافت “هذه اولى الانتصارات وستليها انتصارات اخرى..تحيا تونس وتحيا 25 جويلية…شكرا لكل فريق الدفاع الاستاذ وليد بوصرصار والاستاذ محمد علي بوشيبة والاستاذة اللبوة وفاء الشاذلي والاستاذ الهادي الحمدوني…شكرا لكل من ساندني ودعمني”.

يُشار الى أنّ حركة النهضة كانت قد رفعت شكاية بفاطمة المسدي بخصوص ما عرف بملف التسفير وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت غيابيا بتخطئة المسدي بـ500 دينار .