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اسناد رخصة وقتية لقناة نسمة للبث بشروط..وهذه التفاصيل..

2022/02/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

التقى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، بالممثل القانوني لقناة “نسمة تي في”، زياد الريبة، وذلك في إطار سلسلة الجلسات الخاصّة بتسوية وضعية القناة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، أنّ الممثل القانوني لقناة نسمة تعهّد بتوفير كلّ الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، بما في ذلك المتعلّقة بالتسمية.

وأضاف اللجمي أنّ الممثل القانوني تعهّد أيضا، بإرجاع العاملين بها من صحافيين وتقنيين وعملة إلى العمل في إطار الشركة الجديدة وتمكينهم من مستحقاتهم المادية.

وأكّد النوري اللجمي أنّه طبقا لذلك، سيتم إعداد بنود الاتفاقية الاستثنائية، والتي على ضوئها يتم إسناد رخصة وقتية للبثّ وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للهايكا.

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