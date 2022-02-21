دورة تكوينية مشتركة بين الصحفيين والأمنيين..

في إطار مواصلة التعاون بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعملا على تطوير الاستراتيجية الاتصالية للوزارة ، انطلقت اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 دورة تكوينية بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل (ثكنة الشهيد جمال الدين العقربي ببوشوشة)، بين مجموعة من الصحفيين الذين تم ترشيحهم من قبل النقابة ومجموعة من الأمنيين عن الإدارة العامة لوحدات التدخل،

تهدف إلى تكريس العمل المشترك بين الأمنيين والصحفيين بما يضمن مبادئ حرية الصحافة والشفافية والحق في المعلومة من ناحية وتقنيات التغطية الإعلامية وحماية الصحفيين أثناء التدخل الأمني من ناحية أخرى.

وتتواصل هذه الدورة على امتداد 03 أيام بين تكوين نظري وعمليات تطبيقية ميدانية كمحاكاة للواقع.