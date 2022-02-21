رئيس الجمهورية يؤكد ثقته في الاتحاد العام التونسي للشغل كشريك وطني في مواجهة التحديات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ثقته، بأن الإتحاد العام التونسي للشغل سيظل شريكا وطنيا فاعلا وفي مقدمة القوى الوطنية التي ستساهم في مواجهة التحديات المتنوعة التي تمر بها تونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

جاء ذلك في رسالة تهنئة توجه بها اليوم الاثنين رئيس الدولة الى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد اعادة انتخابه أمينا عام للاتحاد.

وهنأ سعيد كذلك في الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل راجيا لهم التوفيق والنجاح.

وأعرب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بالدور التاريخي الذي يضطلع به الاتحاد، مؤكدا تقديره لتشبث مناضلاته ومناضليه بالقيم والمبادئ التي وهب من أجلها الزعماء الوطنيون أرواحهم دفاعا عن قيم الحرية والاستقلال ورسموا صفحة مشرفة في تاريخ تونس.

وأكد اهمية دور المنظمة العمالية في الذود عن مصالح تونس العليا وضمان عزتها وازدهارها وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العادي الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري كان قد أسفر عن اعادة انتخاب نور الدين الطبوبي لولاية ثانية في منصب الأمين العام للاتحاد، فيما شهد المكتب التنفيذي للاتحاد صعود امرأتين .