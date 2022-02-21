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تسجيل حالة وفاة في معتمدية غمراسن و56 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/02/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، أمس الأحد، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية غمراسن، ارتفع بموجبها العدد الجملي لضحايا هذا الوباء بالجهة منذ بداية العام الجاري الى 42 حالة مؤكدة.
كما رصدت الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها اليومي للوضع الوبائي، الصادر اليوم الاثنين، 56 إصابة جديدة مؤكدة تتوزع الى 23 إصابة في غمراسن، و18 في تطاوين الشمالية، و7 اصابات في تطاوين الجنوبية، و4 في رمادة، و3 في البئر الاحمر، وحالة واحدة بذهيبة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين منذ غرة جانفي الماضي الى 2874 حالة.
هذا وتقلّص عدد الخاضعين للعلاج باقسام “كوفيد 19” الى 6 مصابين فقط بفيروس “كورونا” يقيمون بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

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