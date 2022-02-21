عاجل: إحالة مندوب فلاحة سابق و4 إطارات ومقاول في حالة تقديم على خلفية شبهات فساد..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بإحالة مندوب سابق للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و4 اطارات تابعين لذات المندوبية ومقاول في حالة تقديم، وذلك على خلفية شبهات فساد تعلقت بمشروع تزويد متساكني أرياف المزونة بالمياه الصالحة للشرب، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.

وبيّن الغنيمي، في تصريح لـ”وات”، أنه تمت إحالة المشتبه بهم المشار إليهم آنفا من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والاضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك والغش، مشيرا إلى أنّه ستتم إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأن المشتبه بهم.