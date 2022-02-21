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مصالح الحرس الديواني بقفصة تحجز كميات من الملابس المهربة بقيمة تتجاوز الـ300 ألف دينار

2022/02/21 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقفصة على إثر عمل استعلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الملابس الجاهزة قدرت ب12760 قطعة بقيمة 304 ألف دينار
وعثر على كمية الملابس المذكورة مخفية داخل حظيرة محاذية لأحد المحلات بمنطقة أولاد منصر بجهة قفصة على إثر رصد رتل من السيارات المحملة بكمية من البضائع المهربة من قبل فرقتي الحرس الديواني بسيدي عيش وأم الأقصاب بالجهة
وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها الإثنين أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض

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