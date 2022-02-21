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وزيرة العدل تلتقي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

2022/02/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 

اطلعت وزيرة العدل، ليلى جفال، صباح الاثنين، خلال لقائها برئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، على سير عمل الهيئة وما تبذله من مجهودات للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها.

وتطرق الاجتماع أيضا، وفق بلاغ للوزارة، إلى عدد من المسائل المتعلقة بالإشكاليات التي تعترض الهيئة في إعداد برامج عملها وسبل تطويرها، والمقترحات الممكن اعتمادها في المجال، بما يخدم المصلحة العامة.

كما تمّ التذكير بمبادرة وزارة العدل منذ شهر ديسمبر الماضي بإطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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