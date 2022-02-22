قابس: تسجيل حالة وفاة و65 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة و65 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزّعت الى 20 اصابة بقابس الجنوبية، و15 بمطماطة الجديدة و10 اصابات بوذرف، و5 بكل من المطوية ومارث، و4 بالحامة، و3 بقابس المدينة، واصابتين بمطماطة واصابة واحدة بغنوش، وذلك من إجمالي 215 عيّنة تحليل.

ويبلغ حاليا، وفق ذات المصدر، العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 911 حالة تتوزع 267 حالة بقابس الجنوبية، و130 بالحامة، و108 حالات بمارث، و103 بمطماطة الجديدة، و96 حالة بوذرف، و50 بكل من قابس المدينة وقابس الغربية، و47 بالمطوية، و32 بمنزل الحبيب، و14 بكل من غنوش ومطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 227 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 39 مريضا باقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.

يذكر أنّ إجمالي الإصابات بالجهة قد بلغ منذ بداية الجائحة 28 ألفا و139 إصابة منها 27 ألفا و227 حالة شفاء.