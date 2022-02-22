بعد مرور 4 أشهر في السلطة: نجلاء بودن لم تحقّق أي وعد من الوعود التي التزمت بها

أكدت منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، لتقديم تقرير “بودن ميتر” المتعلق بقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ وعودها، أن بودن قدمت 17 وعدا، 10 منها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد و3 في المجال الاقتصادي و4 وعود في المجال الاجتماعي.

واعتبرت المنظمة ان أداء رئيسة الحكومة كان سلبيا، حيث لم تحقق إلى حد الآن أيا من الوعود التي التزمت بتنفيذها منذ توليها لمهامها. وبينت أن 8 من هذه الوعود مازالت في طور التحقيق، و7 لم تتحقق، ووعدين اعتبرتهما “فضفاضين” ولا يمكن قياسهما، مثل “زرع الأمل في المواطنين”، و”تطبيق القانون دون تمييز”.

وفي علاقة بالوعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، أكدت المنظمة أن رئيسة الحكومة فشلت في تحقيق 5 وعود وشرعت في العمل على 4 وعود، على غرار “تقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية”، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في غياب استراتيجية واضحة وفي ظل تواصل إغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.