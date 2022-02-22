طبيبة تتّهم طارق الحدّاد بتهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب (فيديو)

توقفت صباح اليوم الثلاثاء الخدمات الصحية بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين لمدة ساعة و نصف و ذلك احتجاجا على الاعتداء الذي طال إطار طبي و اطار شبه طبي مساء امس الاثنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة انيسة حمدي وهي طبيبة بقسم الاستعجالي والاسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين منذ سنة 2015، في فيديو نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، إنها تعرضت في أكثر من مناسبة للاعتداء لفظيا وجسديا من قبل طارق الحداد ومرافقه.

وأضافت انها تتلقى يوميا تهديدات بالتصفية والقتل من قبل طارق الحداد مشيرة أنه قام بالاعتداء عليها بالضرب على مستوى اليد ومنعها من الخروج من مكتبها بالمستشفى واحتجازها فيه بالإضافة لتعرضها للاعتداء بألفاظ نابية من قبل أحد مرافقيه داخل المستشفى وتعمد هذا الأخير الاعتداء عليها بواسطة كرسي.