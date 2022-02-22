القبض على لاعب كرة قدم معروف بحوزته كميّة من “التكروري”

تمكّن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لادارة الشرطة العدلية من القبض ليلة السبت على لاعب كرة قدم ينتمي الى فريق عريق من العاصمة اثر ضبطه داخل ملهى ليلي وبحوزته كمية من مخدر ” التكروري” وفق موزاييك أف أم.

وبالتحري مع المظنون فيه وهو من مواليد شهر جوان من سنة 2000 تبين أنه لاعب كرة قدم” غير هاوي” بفريق عريق من العاصمة أمضى معه عقدا مدته 5 أعوام براتب شهري قدره 2500 دينار ويشغل خطة ظهير أيمن حسب تصريحاته أمام باحث البداية.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.