امرأة تتحيّل على شيخ وتسلبه أكثر من 100 ألف دينار.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

عاجل – نحو الترفيع في سعر الخبز: وزارة التجارة توضّح

اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ ابن شقيقة بن علي.. وهذه هي التهمة الموجّهة إليه

الاتحاد العام التونسي للشغل يقدّم مبادرة جديدة لقيس سعيّد

القبض على لاعب كرة قدم معروف بحوزته كميّة من “التكروري”

2022/02/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لادارة الشرطة العدلية من القبض ليلة السبت على لاعب كرة قدم ينتمي الى فريق عريق من العاصمة اثر ضبطه داخل ملهى ليلي وبحوزته كمية من مخدر ” التكروري” وفق موزاييك أف أم.

وبالتحري مع المظنون فيه وهو من مواليد شهر جوان من سنة 2000 تبين أنه لاعب كرة قدم” غير هاوي” بفريق عريق من العاصمة أمضى معه عقدا مدته 5 أعوام براتب شهري قدره 2500 دينار ويشغل خطة ظهير أيمن حسب تصريحاته أمام باحث البداية.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn