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مصالح الحرس الديواني بالصخيرة تحجز أربعة بنادق صيد مهربة ذات قيمة أثرية

2022/02/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة (ولاية صفاقس)، من حجز أربعة بنادق صيد تقليدية الصنع إثر إخضاع شاحنة خفيفة للتفتيش
وبعرض بنادق الصيد المحجوزة ، على مصالح المعهد الوطني للتراث، تبين أنها ذات قيمة تاريخية وتعود إلى الفترة الحديثة
وتم إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة الإذن بإحالة البنادق المحجوزة إلى المصالح الأمنية المختصة لعرضها على الاختبار، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن الإدارة العامة للديوانة.

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