اختفى منذ يومين: العثور على جثّة كهل داخل بئر بالمهديّة

عثر أعوان الحماية المدنية، مساء الثلاثاء 22 فيفري، بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، على جثة كهل في العقد السادس في بئر قديمة في ضواحي المدينة.

وكانت عائلة الضحية، وهو أصيل معتمدية أولاد الشامخ، متزوج وله أبناء، قد أعلمت السلطات حول غيابه منذ يومين.

وعلى إثر ورود معلومات بوجود دراجته الهوائية بالقرب من بئر قديمة محاذية للمدينة، انتقل أعوان الحماية المدنية إلى المكان المذكور، أين عُثر على جثته في قاع البئر.

وتم انتشال الجثة ومعاينها من قبل النيابة العمومية بالمهدية، التي أذنت بفتح تحقيق في الحادثة وتحويل الجثة للتشريح بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.