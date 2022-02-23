عاجل : عون أمن يحتجز مواطنا تحت طائلة التهديد بالسلاح.. وهذه التفاصيل

أقدم عون أمن على تحويل وجهة شخص واحتجازه تحت طائلة التهديده باستعمال سلاح عمله.

ووفق التحريات الأولية فقد تبيّن أن دوافع إقدام الأمني على فعلته تعود الى خلافات عائلية، إذ تربطه علاقة قرابة بالمتضرر الذي يبدو أنه قد تسبب في خلافات بين الأمني وزوجته المقيمة خارج تونس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة سوسة 2 علي عبد المولى لموزاييك أف أم.

وأضاف عبد المولى أن الأمني عمد إلى احتجاز قريبه بضيعة فلاحية بمنطقة منزل فاتح بالنفيضة ثم شد وثاقه بالحبال بعد تهديده بالسلاح وأرسل صوره الى زوجته علما وأن مواطنا قد تفطّن الى الحادثة وأبلغ الوحدات الأمنيّة.

ومن المنتظر أن يمثل المظنون فيه اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه في شأنه.