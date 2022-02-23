حجز 425 طنا من الموز ببن عروس كانت معدّة للبيع خارج مسالك التوزيع القانونيّة

حجزت وحدات تابعة للشرطة العدلية ولوزارة التجارة، الثلاثاء بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس، 425 طنا من الموز، تقدّر قيمتها بحوالي مليونين و124 ألف دينار، كانت معدّة للبيع خارج مسالك التوزيع القانونيّة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع، تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بمشاركة وحدات تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات من الكشف عن مخزن تبريد عشوائي بجهة مرناق من ولاية بن عروس، “يستغله صاحبه في تخزين الموز دون اتباع الإجراءات القانونية ولغاية المضاربة به خلال شهر رمضان”، مؤكدة أنه تم حجز حوالي 425 طنا من الموز.

وأضافت أن النيابة العمومية أذنت بتحرير محضرين في الغرض من أجل “عدم وضع بطاقة الخزن” و”عدم الاستظهار بدفتر المخزونات” واتخاذ الإجراءات القانونية قصد إعادة ضخ الكمية المحجوزة بالأسواق.