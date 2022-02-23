قابس: تسجيل حالة وفاة و48 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة جديدة (01) بفيروس “كورونا” وعن تلقي نتيجة 177 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها اثبتت وجود 48 اصابة اضافية بعدوى الفيروس

وتتوزع الاصابات، وفق ذات المصدر، الى 18 اصابة بمارث و12 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بوذرف و04 اصابات بمطماطة الجديدة واصابتين (02) بكل من قابس الغربية والمطوية.

وبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” 28187 اصابة تجاوز منهم 27313 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 874 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 256 حالة بقابس الجنوبية و130 حالة بالحامة و127 حالة بمارث و106 حالات بوذرف و60 حالة بمطماطة الجديدة و49 حالة بكل من قابس الغربية والمطوية و32 حالة بمنزل الحبيب و14 حالة بغنوش و05 حالات بمطماطة.

ويوجد في ولاية قابس 39 مريضا ومريضة بفيروس “كورونا” يقيمون بأقسام “كوفيد 19” فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 218 اصابة لكل 100 الف ساكن.